محافظ قنا يناقش آليات وخطط تنفيذ مبادرة "حياة كريمة"

عقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، اجتماعًا بديوان عام المحافظة، لمناقشة اليات وخطط تنفيذ مبادرة "حياة كريمة " بالقري المستهدفة بالمحافظة وذلك بحضور العميد وليد البيلي، السكرتير العام المساعد، وحسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ومسئولي الجمعيات المشاركة ومنسقي اعمال المبادرة، وذلك في اطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في يناير الماضي والتي تنفذها وزارة التخطيط والإصلاح الإداري بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والتي تهدف إلي الارتقاء بالمستوي الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر في القري الاكثر احتياجا وتمكينها من الحصول علي كافة الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها في أعمال منتجة تساهم في تحقيق حياة كريمة لهم.





استعرض المحافظ، خلال الاجتماع آليات العمل وخطط التنفيذ للجمعيات المشاركة بالمبادرة ، مؤكدًا دعمه الكامل لتنفيذ المبادرات المجتمعية وعلى رأسها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تهدف لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين وتمكين الأسر الفقيرة اقتصاديًا واجتماعيًا وتعليميًا بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني.





وخلال الاجتماع وجه محافظ قنا، المسئولين بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنيه"التضامن الاجتماعي – الصحة -التربية والتعليم – شركة مياه الشرب والصرف الصحي – الوحدات المحلية" لتنفيذ أعمال المبادرة وتذليل أي معوقات وأعداد تقارير دورية بنسب التنفيذ ومعدلات الانجاز في القري المستهدفة حتي يتم الانتهاء من الاعمال طبقا للجدول الزمني المحدد لتلبية احتياجات تلك القرى من المشروعات التنموية.





و أوضح المحافظ قنا، بأن المبادرة تستهدف قري بلاد المال بحري وسمهود والحبيلات الغربية بمركز ابوتشت وقري السمطا بحري وابومناع قبلي ونجع عزوز بمركز دشنا، بالإضافة إلي قريتي نجع الحاج سلام والدهسة بمركز فرشوط ، مضيفًا بأن تنفيذ أعمال المبادرة بالمحافظة يتم بمشاركة 4 جمعيات وهي"مصر الخير– جمعية صناع الحياة– جمعية صناع الخير- جمعية البر والتقوي" وذلك بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة والجهات المعنية.



