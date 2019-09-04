الأرصاد: طقس الغد حار رطب على القاهرة.. والعظمى تسجل 36

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا، الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.



وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متران ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.



ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على محافظات مصر :



القاهرة 36/24

الإسكندرية 32/23

بورسعيد 31/25

رفح 31/23

طابا 33/25

كاترين 31/18

شرم الشيخ 38/28

مرسى علم 36/27

بني سويف 36/24

قنا 39/26

الأقصر 40/26

الوادي الجديد 40/26

حلايب 34/30

