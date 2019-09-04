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ختام فعاليات المهرجان الدولي الثاني عشر للموسيقات العسكرية بروسيا

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 11:17 ص
الموسيقى العسكرية
الموسيقى العسكرية
محمد إبراهيم
اختتمت فعاليات المهرجان الدولى الثانى عشر للموسيقات العسكرية "سباسكيا تاور" الذي إستضافته العاصمة الروسية موسكو وشارك فيه الفريق السيمفونى العسكرى المصرى ضمن فرق من 13 دولة من مختلف قارات العالم لعرض مقتطفات من تراثهم الثقافى والفنى وتقديم رسالة للمحبة والتسامح والسلام بين شعوب الإنسانية.

ووسط أجواء مبهرة إمتزجت فيها المعزوفات الموسيقية الشرقية والغربية قدم الفريق المصرى العديد من العروض ومقطوعات من أشهر الأغانى الوطنية والألحان الروسية القديمة مصحوبة بتشكيلات حركية متقنة قوبلت بعاصفة من التصفيق من قبل الجماهير المتابعين للحفل الختامى.

كما تم توزيع عدد من الهدايا التذكارية والأعلام والمطبوعات والصور التي تحكي أبرز معالم الحضارة المصرية والمقاصد التاريخية والسياحية في مصر، وصاحبت الجماهير والجاليات المصرية والعربية بموسكو الفريق المصرى خلال فاعليات المهرجان ، كما أعربت الجماهير الروسية عن سعادتها وإعجابها بمشاركة الفريق المصرى بزية الفرعونى المميز الذى يعبر عن عراقة مصر وحضارتها الممتدة عبر التاريخ.

وللموسيقات العسكرية المصرية سجل حافل يمتد عبر التاريخ، حيث حقق الفريق السيمفونى العسكرى شهرة واسعة علي المستوى الدولى، كما حصد الفريق المصرى المركز الثانى على مستوى العالم بعد فريق جمهورية الصين الشعبية فى مسابقة التصويت لأفضل فريق، وذلك نتيجة للمساندة الواسعة التى قدمتها الجماهير المصرية والعربية والأجنبية خلال فاعليات المهرجان، مما يعكس النجاح الواسع الذى حققه الفريق المصرى ويؤكد مكانة الموسيقات العسكرية المصرية فى مختلف المحافل الدولية.

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