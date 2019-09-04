القبض علي موظف فى المنوفية جمع 288 الف جنيه من الأهالي بحجة تسفيرهم للخارج

تمكنت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن المنوفية من إلقاء القبض علي موظف لقيامه بالنصب علي المواطنين وتحصيل مبالغ مالية بحجة تسفيرهم للخارج.



وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.



تلقي اللواء محمد ناجي مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية اخطارا من العميد محمد عمارة مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية يفيد بتلقي مركز شرطة تلا بلاغا من كلا من سعيد .م موظف بالمعاش يفيد بالنصب عليه من قبل المدعو محمد .ع م 44 سنة مقيم مركز تلا في مبلغ 72 الف جنيه بحجة تسفيره للعمل بالخارج ، كما تم تحرير محضر من قبل المدعو كلا من محمد .ن 31 سنة عامل ومقيم مركز تلا يتهم فيه نفس الشخص بالحصول منه علي مبلغ مالي بحجة تسفيره للخارج ، وتوالت البلاغات لمركز شرطة تلا ،



وتم تشكيل فريق بحث من قبل مباحث الأموال العامة وتم إلقاء القبض علي المتهم بمركز قويسنا بالمنوفية ،



وبمواجهته اعترف بتحصيله مبلغ 288 الف جنيه بحجة تسفيرهم للخارج ، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.