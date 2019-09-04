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شاهد.. لحظة اندلاع شجار عنيف داخل مستشفى في السعودية

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 11:13 ص
اندلاع شجارعنيف داخل
اندلاع شجارعنيف داخل مستشفى في السعودية
دعاء أبوهشيمة
اندلع شجار عنيف، في أحد مستشفيات منطقة جازان في المملكة العربية السعودية، كانت قد رصدته كاميرات المراقبة.

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، وقعت المشاجرة بين مراجعين وعدد من حراس الأمن الصناعي في مستشفى الأمير "محمد بن ناصر".

وأوضحت "صحة جازان"، في بلاغ تقدمت به إلى الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، أن "مراجعين اثنين حاولا الدخول إلى قسم عناية القلب خارج أوقات الزيارة المخصصة، وعند محاولة منعهما من قبل حارس الأمن قاما بالتعدي عليه لفظيا وجسديا، ثم لاذا بالفرار".

وقد أثار الفيديو، الذي رصدته كاميرات المراقبة، غضب رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث انتقد بعض المغردين غياب أجهزة الحماية اللازمة داخل المستشفى، مطالبين بعدم دخول أي شخص المستشفى قبل الحصول على بيانات بطاقة الأحوال، من أجل التعرف على بعض المشاغبين.

وطالب آخرون بضرورة تكثيف الحراسة الأمنية داخل المستشفيات، واختيار الأشخاص المناسبين للقيام بالحراسة والمهام الصعبة، وأصحاب البنيان البدني القوي، ليخاف منهم المشاغبون؛ في حين التمس اخرون العذر لأهالي المرضى، حيث كتبت إحدى المغردات: ”بالنسبة لأهل المريض مساكين، ما ندري كيف حالة المريض بس المفروض يراعون شوية“.

وغرد حساب باسم محمد العنزي: "حراسة المستشفيات تتطلب إعادة نظر مع تطوير وتأهيل، وضمان سلامة كافة الأطقم الطبية فكم سمعنا عن حالات اعتداء على أطباء وبعض الكوادر الطبية".

شاهد.. لحظة اندلاع شجار عنيف داخل مستشفى في السعودية
شاهد.. لحظة اندلاع شجار عنيف داخل مستشفى في السعودية

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