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مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية: ارتفاع تكاليف الطلاق سبب تراجع نسبته

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 12:46 م
رضا الدنبوقى
رضا الدنبوقى
أمل مجدى
أكد رضا الدنبوقى ،مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، أن انخفاض القوة الشرائية للجنيه، مع المغالاة فى متطلبات الزواج وزيادة الضغوط هو الذى أدى لعزوف الشباب عن الزواج.

وأضاف" الدنبوقى " فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن ارتفاع متطلبات الحياة الزوجية مثل زيادة أسعار الشقق والموارد المحدودة أمام المتطلبات سبب أساسى فى تراجع نسب الزواج عن العام الماضى. 

وتابع أن الاستقلالية المالية للسيدات جعلتهم يفكرون كثيرًا قبل الزواج، فالمرأة أصبحت تعمل وتستخدم التكنولوجيا واللغات ومستواها فى التعليم اختلف.

وأشار "الدنبوقى" الي أن تراجع نسب الطلاق بسبب اندماج الزوجين فى العمل، والبعد عن المشكلات وتفكيرهم الأكبر فى حماية أسرتهم من الإنهيار وتحقيق الأمان لأبنائهم، كما أن ارتفاع تكاليف الطلاق مثل النفقة وتوفير المسكن يجعل الزوج يفكر كثيرًا قبل القدوم على هذه الخطوة.

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