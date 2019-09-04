ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القومي للكبد: تأخير انطلاق منظومة التأمين الصحي في صالح المواطن..فيديو

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 11:41 ص
منظومة التأمين الصحي
منظومة التأمين الصحي الجديدة
ندى فتح الله
قال الدكتور محمد عز العرب، مؤسس وحدة الأورام بالمعهد القومي للكبد، إن قانون التأمين الصحي الشامل الجديد تم إقراره من مجلس النواب عام 2017.

وتابع "عز العرب" خلال لقائه عبر فضائية "النيل للأخبار" اليوم الأربعاء، أن الدولة كانت بحاجة إلى عدة عوامل لإنفاذ القانون، وتشمل؛ توفر القوى البشرية، وقوة البنية التحتية، ووجود وتطبيق الميكنة، مشيرًا إلى أن الدولة استطاعت توفير كافة تلك الإمكانات.

وأضاف محمد عز العرب أن الدولة المصرية عانت على مدار عقود طويلة من الكثير من المشاكل في المجال الصحي، حتى تم التوصل إلى تطبيق النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل.

وأوضح محمد عز العرب أن تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة تأخرت في انطلاقها في محافظة بورسعيد، ولكن انطلقت بشكل صحيح وكان التأخير في مصلحة المواطن.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

20 وحدة و7 مستشفيات تبدأ تطبيق خدمة التأمين الصحي ببورسعيد

رسميا ..رئيس الوزراء يدشن منظومة التأمين الصحي ببورسعيد.. 20 وحدة و7 مستشفيات تبدأ التطبيق.. الدولة تتحمل الأعباء المالية عن الأسر غير القادرة.. و1.5 مليار جنيه تكلفة الميكنة في 4 محافظات

الصحة: منظومة التأمين الجديدة انطلاق نحو الإصلاح الطبي الشامل.. فيديو

التأمين الصحي الشامل .. اعرف اللي ليك واللي عليك

فرحة في بورسعيد.. صدى البلد يرصد إقبال الأهالي على التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.. ونواب: ورقة رابحة للحفاظ على الصحة العامة للمواطن.. ويؤكدون: خروجها للنور يرجع لجهود الرئيس السيسي

مساعد الوزير: تطبيق التأمين الصحى الجديد بـ الإسماعيلية قريبًا..فيديو

ترشيحاتنا

احمد شوبير يحكي تفاصيل مهمة عن تدريبات الأهلي بعد اجتماعه بـ فايلر

ياسمين الخطيب تخطئ في آية قرآنية.. ومتابع: متدخليش كلام ربنا في كلامك

مفاجأة .. مرتضي منصور يكشف طلب بيراميدز تأجيل مباراته مع الزمالك

محتاج كتالوج.. كيف تفاعل الجمهور مع شعار كأس العالم 2022؟

نشاط الرئيس السيسي وموعد بدء العام الدراسي الجديد.. أبرز اهتمامات الصحف اليوم

الإفتاء تكشف عن طريقة عمل لـ التاتو حلال شرعاً

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل النودلز بالفراخ .. وصفات شهية متنوعة

بتخفيض 30%.. إقبال على منافذ مستقبل وطن لمستلزمات المدارس ببورسعيد

الصيف انتهى بـ 65 إطلالة للنجمات على البحر.. من كانت الأجمل؟