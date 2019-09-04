القومي للكبد: تأخير انطلاق منظومة التأمين الصحي في صالح المواطن..فيديو

قال الدكتور محمد عز العرب، مؤسس وحدة الأورام بالمعهد القومي للكبد، إن قانون التأمين الصحي الشامل الجديد تم إقراره من مجلس النواب عام 2017.





وتابع "عز العرب" خلال لقائه عبر فضائية "النيل للأخبار" اليوم الأربعاء، أن الدولة كانت بحاجة إلى عدة عوامل لإنفاذ القانون، وتشمل؛ توفر القوى البشرية، وقوة البنية التحتية، ووجود وتطبيق الميكنة، مشيرًا إلى أن الدولة استطاعت توفير كافة تلك الإمكانات.





وأضاف محمد عز العرب أن الدولة المصرية عانت على مدار عقود طويلة من الكثير من المشاكل في المجال الصحي، حتى تم التوصل إلى تطبيق النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل.



