لم يرحم طفولتها.. شاب يخطف فتاة ويحاول اغتصابها وسط الزراعات.. شاهد

تمكن ضباط مباحث مركز الزقازيق برئاسة الرائد "أحمد متولي" ومعاونيه، من ضبط شخص حاول أخطتاف طالبة في الصف الثالث الأعدادي أثناء ذهابها لتلقي الدروس بقرية مجاوة لهم ومحاولة التعدي جنسيا عليها.





تم تحرير المحضر اللازم وجار عرضه علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





فيما تلقي اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد تلقيه بلاغًا من "محمد ع" عامل مقيم عزبة تابعة لقرية طاروط دائرة مركز الزقازيق، يتهم فيه شاب بخطف نجلته"ألاء" 14 سنة طالبة بالصف الثالث الإعدادى أثناء توجها لأخذ درس بقرية كفر جمعة محاولا التعدي عليها جنسيا داخل الزراعات.





وأضاف انه أثناء توجة نجلتة لأخذ درس بقرية كفر جمعة أعترض طريقها شابا وحاول أدخالها داخل محصول الذرة فى الزراعات، وحاول التعدى عليه جنسيا، لكن الطفلة قاومته، ولم يتمكن من الاقتراب منها، ولكنه ظل يوجه لها ضربات مبرحة بالعين والوجه، مما تسبب فى إصابتها بكدمات شديدة وسحجات بالوجه وتورم بالعنين.





فيما تمكن ضباط مباحث مركز الزقازيق من تحديد المتهم وضبطه وتبين أنه يدعى "جمال ال " 16 سنة من كفر جمعة، وتم إحالته للنيابة العامة.



