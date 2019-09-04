جامعة سوهاج تشارك في معسكر تدريبي بمعهد إعداد القادة بحلون

تشارك جامعة سوهاج في فعاليات المعسكر التدريبي الثاني والعشرين لطلاب الجامعات الحكومية المصرية، والمقام بمعهد إعداد القادة بحلون التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الفترة من ٢ حتى ٦ من سبتمبر الجاري.



صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج ، وقال أن اندماج الطلاب في مثل هذه الفعاليات يساهم في صقل مهاراتهم وقداراتهم الشخصية، إضافة إلى فتح قنوات حوار مع عدد من الوزراء والطلاب للكشف عن كل ما يريده الطلاب من معلومات وخبرات تشغل الرأي العام، موضحًا أن المعسكر يعد بمثابة لقاء طلابي موسع يهدف إلى إعداد كوادر وقيادات طلابية شابة، وإكسابهم المهارات المعرفية والقيادية والمهارات المطلوبة في سوق العمل .



ومن جانبه أوضح الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن وفد الجامعة ضم ٨ طلاب من المتميزين المشاركين بمعسكر إعداد القادة بالجامعة، مؤكدًا علي أهمية مشاركة الطلاب في مثل هذه اللقاءات التي تساهم في الارتقاء بالمستوى المعرفي والفني والأخلاقي والأدبى، وتدعم الابتكار والإبداع لديهم.



وأشار إلى أن البرنامج التدريبي بالمعهد سيتضمن العديد من الدورات التدريبية والندوات الثقافية والسياسية، إلى جانب برامج الابتكار وريادة الأعمال، والتي يقدمها نخبة متميزة من الأساتذة والمتخصصين في كافة المجالات والأنشطة فى المعهد ستشهد العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية والرياضية.