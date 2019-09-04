ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة سوهاج تشارك في معسكر تدريبي بمعهد إعداد القادة بحلون

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 12:40 م
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
قســـم التعليــــم
تشارك جامعة سوهاج في فعاليات المعسكر التدريبي الثاني والعشرين لطلاب الجامعات الحكومية المصرية، والمقام بمعهد إعداد القادة بحلون التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الفترة من ٢ حتى ٦ من سبتمبر الجاري.

صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج ، وقال أن اندماج الطلاب في مثل هذه الفعاليات يساهم في صقل مهاراتهم وقداراتهم الشخصية، إضافة إلى فتح قنوات حوار مع عدد من الوزراء والطلاب للكشف عن كل ما يريده الطلاب من معلومات وخبرات تشغل الرأي العام، موضحًا أن المعسكر يعد بمثابة لقاء طلابي موسع يهدف إلى إعداد كوادر وقيادات طلابية شابة، وإكسابهم المهارات المعرفية والقيادية والمهارات المطلوبة في سوق العمل .

ومن جانبه أوضح الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن وفد الجامعة ضم ٨ طلاب من المتميزين المشاركين بمعسكر إعداد القادة بالجامعة، مؤكدًا علي أهمية مشاركة الطلاب في مثل هذه اللقاءات التي تساهم في الارتقاء بالمستوى المعرفي والفني والأخلاقي والأدبى، وتدعم الابتكار والإبداع لديهم.

وأشار إلى أن البرنامج التدريبي بالمعهد سيتضمن العديد من الدورات التدريبية والندوات الثقافية والسياسية، إلى جانب برامج الابتكار وريادة الأعمال، والتي يقدمها نخبة متميزة من الأساتذة والمتخصصين في كافة المجالات والأنشطة فى المعهد ستشهد العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية والرياضية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامعة سوهاج تواصل فعاليات الدورة التدريبية الأولى لإعداد القادة

جامعه طنطا تشارك في أولى أفواج معهد إعداد القادة بحلوان

جامعة سوهاج تختتم دورتها التدريبية الأولى لإعداد القادة وتكرم الطلاب المتميزين

وفد طلابي عربي يزور جامعة سوهاج

جامعة سوهاج تبدأ دورتها التدريبية الثانية للمعسكر الطلابي لإعداد القادة

جامعة الوادي الجديد تشارك في الفوج الأول لمعسكر إعداد القادة

ترشيحاتنا

بشرى سارة.. السعودية تمنح تأشيرات عمل فورية عبر الإنترنت

قرارات جديدة من مرتضى منصور للجهاز الفني واللاعبين

أحمد فلوكس يثير الجدل بصورة مع بشرى.. ومتابعون: ده شكله جواز

5 جنيهات ارتفاعا في أسعار الذهب اليوم الاربعاء 4 - 9 - 2019

القوات المسلحة: ضبط 98 ألف طلقات ذخيرة.. وإحباط تسلل 217 فردا من جنسيات مختلفة

خليك فى الأمان..اعرف الفرق بين دعوى صحة ونفاذ عقد البيع وصحة التوقيع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل النودلز بالفراخ .. وصفات شهية متنوعة

بتخفيض 30%.. إقبال على منافذ مستقبل وطن لمستلزمات المدارس ببورسعيد

الصيف انتهى بـ 65 إطلالة للنجمات على البحر.. من كانت الأجمل؟