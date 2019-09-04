حسنين: الإسكان المتوسط الحصان الرابح للسوق العقاري

أكد المهندس أمجد حسنين، نائب رئيس غرفة التطوير العقاري ، أن الإسكان المتوسط هو الحصان الرابح للسوق العقاري خلال الفترة المقبلة، وأوضح أن الحكومة قامت بدور متميز في تنفيذ الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، مشيرا إلى أن السوق شهدت نموا بنحو من 10 لـ20 % العام الجاري مقارنة بالعام الماضي.



وأضاف حسنين في تصريحات صحفية ، أن قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة له آثار إيجابية على الاقتصاد المحلي بصفة عامة، كما أنه يشجع المواطنين على البحث عن قطاعات لاستثمار أموالهم بها، وهو ما يفيد العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى.



أشار إلى أن السوق العقاري يتميز بوجود الطلب الحقيقي والقوي القائم على أسس قوية تحافظ على حيوية وعمل هذا القطاع الضخم، لافتا إلى أن هناك طلبا سنويا ثابتا على العقار بالإضافة إلى العجز الثابت بالسوق العقاري وهو ما يعكس حجم الطلب الكبير بالسوق.



وتابع أن المواطنين المستثمرين في شهادات قناة السويس والتي ينتهي آجالها يتوجهون للاستثمار في قطاعات مختلفة ومنها القطاع العقاري، فمن المتوقع أن يكون هناك نشاط في مبيعات السوق العقاري خلال الفترة المقبلة.

