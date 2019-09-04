حائز على نوبل: أفريقيا لم تستورد الغذاء حتى 1980.. و50 مليار واردات 2016

قال البروفيسور بيني ديمبتزر، عضو الفريق الحائز على جائزة نوبل للسلام، إن العالم يشهد مظاهر خاصة بالعولمة الا أنه لم يتم فهم طبيعتها وعوامل مواجهتها حتى هذه اللحظة، لافتا إلى أن الهجرة بين دول العالم تعد احد المظاهر الناجمة عن العولمة.



وتابع ديمبترز، خلال ندوة نظمها المركز المصري للدرسات الاقتصادية صباح اليوم بمقره بالقاهرة، أن العالم كله يتحرك حيث تشهد الولايات المتحدة دخول نحو 200 ألف مهاجر بصورة غير شرعية غالبيتهم من أمريكا الوسطى، فيما يهاجر نحو 3 مليون مهاجر سنويا من الهند وباكستان إلى دول الخليج، وعلى مستوى القارة الأفريقية.



ولفت ديمبترز إلى أن افريقيا تستضيف أكثر من مليون مهاجر صينيى خلال العشرين عاما الماضية.



وأوضح ديمبترز بعض الأسباب التى تؤدي إلى الهجرة، والتى تتمثل فى تسارع النمو السكانى، وقلة الأراضي الزراعية وزيادة المناطق العشوائية، وزيادة الانقسامات بين المواطنين داخل البلد الواحد الأمر الذي يساهم فى نزوح المواطن من تلك الأراضى والهجرة لدول أخرى.



وأشار عضو الفريق الحائز على جائزة نوبل للسلام، إلى أن البنك الأفريقي الدولي للتنمية، أكد أن منطقة جنوب الصحراء الكبري لم تكن تستورد الغذاء فى عام 1980، ألا انه فى عام 2016 أصبحت تنفق من 35-50 مليار دولار على الواردات، لافتا إلى أن أفريقيا لديها مايكفى من الأراضي لسد احتياجاتها الغذائية بل والعالم كله.