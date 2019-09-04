مختارات من الشعر الإنجليزى .. أمسية شعرية في مكتبة مصر الجديدة

تشهد مكتبة مصر الجديدة في السادسة من مساء اليوم الأربعاء أمسية شعرية بعنوان "نماذج مختارة لقصائد من الشعر الانجليزي وترجمتها الى العربية " ترجمة الشاعر والناقد اسامة فرحات ,



قال د.نبيل حلمى ، امين عام جمعية مصر الجديدة إن الندوة تأتى في اطار حرص الجمعية بكافة صروحها الثقافية على تعزيز حضور الترجمة في الثقافة العربية وتبادل الثقافات بين الشعوب من خلال نقل فكر وروح الحضارات المختلفة من والى الحضارة المصرية.



جدير بالذكر أن الشاعر والمترجم أسامة فرحات له خمسة عشر إصدارًا بين الشعر العربي والمترجمات بالإضافة إلي الأعمال النقدية فقدم دراسة في نقد الشعر بعنوان “المونولوج بين الدراما والشعر”، يتناول بالتحليل المسرحيات الشعرية والقصائد الدراميةالشعراء عبد الرحمن الشرقاوي وأمل دنقل وصلاح عبد الصبور، صادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، عام 1997. ومن أشهر أعماله سقفه للنبي ، حباية البركة ، ديوان نفس واحد ، ديوان ممنوع الإنتظار الصادر عن مركز الحضارة العربية مختارات شعرية ، تتميز اعمال اسامة فرحات بالاهتمام البالغ بالهم العام ومشكلات الواقع العربي .