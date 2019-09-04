شهيد ليلة القدر.. إطلاق اسم عمر ياسر عبد العظيم على مدرسة بالشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية القرار رقم 10404 لسنة 2019، بإطلاق اسم الشهيد النقيب "عمر ياسر عبد العظيم"، على مدرسة سنهوت الابتدائية الجديدة بمركز منيا القمح.



أكد محافظ الشرقية أن إطلاق اسم الشهيد على المدرسة يأتي تخليدًا لذكراه الطاهرة وتقديرًا لما قدمه من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن أمن واستقرار البلاد، مشددا على ضرورة تلبية مطالب أسر الشهداء تقديرًا لما قدمه ابنائهم من دماء زكية وطاهرة للدفاع عن الوطن الغالي.



كانت أسرة الشهيد قد تقدمت بطلب لمكتب شئون الشهداء بديوان عام المحافظة لإطلاق اسم الشهيد على مدرسة سنهوت الأبتدائية الجديدة التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية.



وبمخاطبة رئاسة المركز ومدينة منيا القمح لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تلبية طلب الأسرة وبعد موافقة مديرية التربية والتعليم ومجلس أمناء المدرسة ليصدر قرار المحافظ بإطلاق اسم الشهيد "عمر ياسر عبد العظيم"، على مدرسة سنهوت الابتدائية الجديدة بمركز منيا القمح.