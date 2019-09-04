إيرادات الفيل الأزرق 2 تصل إلى 94 مليون جنيه

حقق فيلم "الفيل الأزرق 2" إيرادات تصل إلى 94 مليون جنيه، حيث طرح الفيلم بدور العرض السينمائية يوم 25 من شهر يوليو الماضى ليواصل زحفه نحو الوصول إلى 100 مليون جنيه، وهو رقم غير مسبوق فى تاريخ السينما المصرية.



أحداث "الفيل الأزرق 2" تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء الدكتور يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق فى محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التى تواجهه.



"الفيل الأزرق 2" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف، منهم تارا عماد، والنجم خالد الصاوي، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

