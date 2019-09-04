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برلمان

بعد 1.3 مليون زائر لـ توت عنخ أمون بباريس.. برلماني: ترويج للسياحة المصرية

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 11:42 ص
توت عنخ آمون
توت عنخ آمون
ماجدة بدوى
اعتبر النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب تسجيل معرض توت عنخ أمون المقام حاليا بالعاصمة الفرنسية باريس، والذى يعد الحدث الأبرز خلال العام الثقافى المصرى الفرنسى فى 2019 مليون و371 ألفا و476 زائرا لمحبى وعشاق الحضارة الفرعونية القديمة من فرنسيين وسائحين من مختلف الجنسيات بانه انجاز تاريخى وغير مسبوق لمصر وآثارها حيث لم يسبق لأى حدث ثقافى تسجيل هذا الرقم القياسي الكبير ،  مشيرا إلى أن  ذلك الامر فيه ترويج لجذب السياحة الأوروبية والعالمية لمصر.

وطالب "صدقى " فى بيان له اصدره اليوم باستغلال مثل هذه الأحداث المهمة والإيجابية لجذب السياحة الأوروبية والعالمية لمصر لزيارة المحافظات والمناطق والمدن الأثرية والسياحية، معربا عن ثقته فى ان يكون لهذا الحدث مردود إيجابى على حركة السياحة الفرنسية والأوروبية الوافدة إلى مصر والتى سجلت بالفعل ارتفاعا ملحوظا فى الفترة الأخيرة.

تجدر الإشارة إلى أن معرض "كنوز الفرعون" المقام بقاعة "جراند هال دو لافيليت" بالعاصمة الفرنسية خلال الفترة من 23 مارس إلى 22 سبتمبر 2019 يضم نحو 150 قطعة أثرية من مقتنيات الفرعون الشاب من بينها عدد من تماثيل الاوشابتى المذهب والصناديق الخشبية والأوانى الكانوبية وتمثال الكا الخشبى المذهب واوانى من الالباستر وتعد باريس المحطة الثانية للمعرض ضمن جولة خارجية تشمل عددا من المدن العالمية الكبرى بدأت بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، بمناسبة الذكرى المئوية لأهم اكتشاف فى القرن العشرين المتمثل فى مقبرة الملك توت عنخ أمون.

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