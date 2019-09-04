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حوادث

ضبط شقيقين بحوزتهما قطعتى سلاح نارى وذخائر فى السلام

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 11:44 ص
المتهمين
المتهمين
كتب محمد صبرى
ألقى ضباط المباحث القبض على شقيقين بالقاهرة بحوزتهما قطعتى سلاح نارى وذخائر بقصد ممارسة أعمال البلطجة.

عقب تحريات مسبقة واتخذ الإجراءات اللازمة ، تمكن المقدم أحمد التحيوي رئيس مباحث قسم شرطة السلام أول من ضبط (شقيقين مقيمان بدائرة القسم) وبحوزتهما (بندقية آلية- طبنجة عيار 9مم- 30 طلقة مختلفة الأعيرة).

بمواجهتها اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الدفاع وفرض السيطرة على قاطنى المنطقة محل سكنهما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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