ضبط شقيقين بحوزتهما قطعتى سلاح نارى وذخائر فى السلام

ألقى ضباط المباحث القبض على شقيقين بالقاهرة بحوزتهما قطعتى سلاح نارى وذخائر بقصد ممارسة أعمال البلطجة.



عقب تحريات مسبقة واتخذ الإجراءات اللازمة ، تمكن المقدم أحمد التحيوي رئيس مباحث قسم شرطة السلام أول من ضبط (شقيقين مقيمان بدائرة القسم) وبحوزتهما (بندقية آلية- طبنجة عيار 9مم- 30 طلقة مختلفة الأعيرة).



بمواجهتها اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الدفاع وفرض السيطرة على قاطنى المنطقة محل سكنهما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



