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وزير الداخلية السعودي يدشن حزمة من الخدمات الإلكترونية الجديدة للجوازات

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 02:34 م
وزير الداخلية السعودي
وزير الداخلية السعودي
نادر سمير:

دشن الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية السعودي، بمكتبه في جدة، حزمة من الخدمات الإلكترونية الجديدة التي تقدمها المديرية العامة للجوازات.

و اشتملت على خدمة تمديد تأشيرة الزيارة التجارية عبر بوابة "مقيم" الإلكترونية، وخدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي خلال فترة التجربة عبر منصة "أبشر أفراد"، إلى جانب مجموعة من الأنظمة الإدارية الداخلية الخاصة بمنسوبي الجوازات، وخدمة "إشارة" الخاصة بالصم وذوي الإعاقة السمعية.


جدير بالذكر أن خدمة "مقيم" التي تم استخدامها بالمملكة مؤخرًا، بأمر كافة الجهات المختصة، عملت على توفير وتيسير العديد من الخدمات المختلفة التي يحتاجها المغتربين بالمملكة والتي تشمل أمور العمل والكفالة لإجراءات الإقامة وإنهاء العمل والمساهمة في اصدار تأشيرات الخروج والعودة وغيرها.


أما منصة "أبشر"، فتعد المنصة الشاملة للخدمات الإلكترونية، وتخدم 12 مليون مستخدم، ما بين أفراد ومؤسسات ومواطنين ومقيمين في المملكة.

واستمع وزير الداخلية السعودى خلال التدشين إلى شرح موجز عن تلك الخدمات ومميزاتها، قدمه مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى.

حضر التدشين، نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا، ومدير عام مركز المعلومات الوطني الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي.

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