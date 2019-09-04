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220 درجة بالإعدادية.. التعليم تكشف مميزات الالتحاق بمدرسة صناعة المجوهرات.. فيديو

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 11:47 ص
صناعة حلى ومجوهرات
صناعة حلى ومجوهرات
شيرين عادل
قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن افتتاح أول مدرسة مصرية لصناعة المجوهرات يأتى ضمن منظومة جديدة تتبناها الوزارة تسمى التكنولوجيا التطبيقية.

وكشف محمد مجاهد، في مداخلة هاتفية على برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية TEN، أن الهدف الأساسى من تدشين أول مدرسة مصرية لصناعة المجوهرات هو الشراكة بين الوزارة والمستثمرين والجهات الدولية، مشير إلى أن مدة الدراسة بمدرسة الحلى والمجوهرات ثلاث سنوات بمجموع 220 درجة على الأقل بمجموع الإعدادية وتؤهله للدراسة بكلية الفنون التطبيقية.

وأوضح محمد مجاهد، أن مدرسة صناعة المجوهرات ترتيبها الحادى عشر، وذلك بعد افتتاح ثلاث مدارس العام الماضى فى المنوفية، ومدرستين فى القاهرة، لافتا إلى أن المواد الخام تكلفتها المالية مرتفعة بالنسبة للوزارة، لذلك تمت الشراكة مع الجهات الدولية.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني أن أسس الشراكة بين الوزارة والمستثمرين تأتى عن طريق إدارة المدرسة واختيار المعلمين، ووضع المناهج ومتابعة ضمان جودة العملية التعليمية.

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