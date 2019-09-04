السعودية تقاضي المتورطين في مشاجرة السلام مول.. فيديو

أحالت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية المتورطين في مشاجرة "السلام مول" في محافظة جدة للمحاكمة، وذلك بعد اتهامهم بالتحرش اللفظي والاشتراك بمضاربة جماعية والاعتداء.وقد قدمت النيابة العامة متهما من بين 8 متهمين إلى قاضي الأحداث لإيقاع عقوبة تأديبية بحقه، فيما أحيل البقية إلى المحكمة الجزائية للحكم عليه بعقوبة تعزيرية مشددة، بحسب ما ذكرت صحيفة "الوئام" السعودية.ووقعت مشاجرة السلام مول، الأسبوع الماضي، أثارت غضبا واسعا في مواقع التواصل في المملكة، ومطالبات بمحاسبة المتشاجرين، بعد تداول مقطع فيديو للمشاجرة.فعند متابعة كاميرات المول، لوحظ أن المشاجرة تمت على مرحلتين بين مجموعتين من الشباب داخل المركز التجاري، حيث بلغ عدد المتورطين 8 أشخاص، وأسفرت عن إصابة أحدهم بإصابة بسيطة، إضافة إلى تلفيات لطاولات وكراسي المطاعم.وأوضحت الكاميرات أن 3 أشخاص دخلوا من إحدى البوابات قبل الواقعة بوقت يسير، وبعد ذلك بدقائق دخل 3 آخرون من بوابة أخرى، ومن ثمّ تشاجروا في أحد الممرات في الدور الأول من المول. وحدثت بينهم مشادة كلامية عرضية مع اشتباك خفيف بالأيدي، ثم انفضوا وتفرقوا.وبعد ذلك، تواجهوا مرة أخرى في مطاعم المول بعد أن انضم إلى المجموعة الأولى شخصان آخران، بحسب كاميرات المراقبة.وتوجه الخمسة إلى المجموعة الثانية (مكونة من 3 أشخاص) وكانوا يجلسون على كراسي إحدى الطاولات المجاورة لهم وكان توجه أحدهم لشراء وجبة العشاء، فاحتدم النقاش بينهم مرة أخرى ثم تطور الأمر إلى الاشتباك بالأيدي بين الجميع.وقام أحد أفراد المجموعة الأولى بالتوجه إلى أحد المطاعم وأخذ منه سكينًا فأمسك به أحد رواد المجمع وانتزعها منه، إلا أن أحدهم أصيب بكدمة استلزمت علاج يومين.