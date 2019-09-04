شعبة التجميل توقع بروتوكولا مع الأكاديمية الإيطالية لرفع كفاءة العمالة

أكد محمود الدجوى رئيس شعبة التجميل والكوافير بغرفة القاهرة التجارية، أنه سيتم توقيع بروتوكول للتعاون المشترك مع الاكاديمية الإيطالية يوم الثلاثاء القادم بحضور الفنان الإيطالي المصري محمد أحمد عثمان من إيطاليا.



ولفت رئيس الشعبة إلى أن الهدف من البروتوكول رفع كفاءة العاملين بالمهنة من منتسبى الشعبة،واطلاع شباب التجار من المهتمين فى هذا المجال على أبرز الخبرات العالمية من القصات ،ووسائل التجميل ،والعناية الشخصية ،وفن استخدام السيشوار،والمكواة،واحدث التسريحات،"الشينوى",والعناية بالشعر بالبروتين للرجال.



وأشار فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إلى أنه تم الاتفاق على عمل" كورس تدريبي" للصبغة فى الفترة من ٣الى ٥سبتمبر الجارى بمقر أكاديمية التجزئة بهدف تنمية مهارات الشباب بمجال التدريب من أجل التشغيل، وتوفير فرص عمل.

