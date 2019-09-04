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منوعات

اتكتبله عمر جديد.. شاب ينجو من الموت بإعجوبة بعد سقوطه من أعلى مبنى

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 01:06 م
صدى البلد
قسم المنوعات
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة مقطع فيديو يرصد اللحظة التي تمكن فيها مواطن أيرلندي من النجاة من الموت بأعجوبة بعد سقوطه من الطابق الرابع لمبنى سكني في فيتنام، دون أن يصاب بخدش في مشهد لا يُصدق.

وفي بداية الفيديو، الذي تم التقاطه في الأول من سبتمبر الجاري، يظهر ذلك الرجل، الذي لم يتم الإشارة إلى هويته، وهو يحاول التشبث بنافذة إحدى الشقق السكنية بالمبنى، إلا أنه سرعان ما فقد القدرة على التشبث وسقط من الطابق الرابع ليرتطم بقوة في سطح مبنى آخر مجاور للمبنى الذي سقط منه وسط صرخات المارة الذين تجمعوا لمشاهدة ما يحدث.

لكنه لحسن الحظ تمكن من النهوض على قدميه مجددًا وحاول النزول من فوق سطح ذلك المبنى، ويبدو أنه لم يجد أمامه أي حل آخر سوى القفز ناحية سطح آخر خاص بمحل تجاري، إلا أنه لم ينتبه جيدًا لخطواته وقفز على المظلة الخاصة بالمحل وسقط في الشارع.

وبعد عدة محاولات، تمكن من النهوض على قدميه مجددًا، لكن هذه المرة بدت عليه علامات الصدمة والارتباك، وكأنه لا يصدق ما حدث.

وأفاد تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأنه تم نقل ذلك الرجل إلى مستشفى في مدينة "هو شي منه" الفيتنامية، وذكرت الشرطة المحلية أنه تعرض لإصابات طفيفة، وتم السماح له بمغادرة المستشفى بالفعل.

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