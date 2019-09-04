بعد توفيره بالمجان في مستشفيات جامعة المنوفية.. ما لا تعرفه عن عقار إذابة جلطات المخ

في إنجاز جديد يضاف إلى رصيد مستشفيات جامعة المنوفية، وفرت إدارة المستشفى عقار إذابة جلطات المخ لمريض الجلطات مجانا، حيث يتم صرفه بالعلاج على نفقة الدولة أو لمريض التامين الصحي.



وقال الدكتور مصطفى مليك، أستاذ مساعد بقسم أمراض المخ والأعصاب جامعة المنوفية، إن عقار إذابة جلطات المخ موجود في مستشفيات جامعة المنوفية، حيث يتم صرفه للمريض إذا كانت الجلطة حدثت في وقت أقصاه أربع ساعات فور إصابته.



وأضاف الدكتور مصطفى مليك أن العقار يكلف الدولة للمريض 10 آلاف جنيه، ولكن يتم صرفه لمريض نفقة الدولة والتأمين الصحي مجانا، وذلك عقب وصول مريض بجلطة ويتم تقييم حالته من أطباء المخ والأعصاب الموجودين لإعطائه العقار أم لا، موضحا أن هناك بعض الحالات لا يصلح لها العقار، وصرف العقار من عدمه يرجع للطبيب المعالج والأعراض الموجودة.



وأشار إلى أن العقار له نتيجة مذهلة، حيث معتمد من منظمة الصحة العالمية ونتيجته مباشرة، ومن أهم أعراض جلطة المخ أن تتوقف اليد عن الحركة أو يفقد اللسان النطق، والعقار يؤدى إلى إعادة الحركة مرة أخرى.



وأكد مصطفى مليك أن مستشفى الجامعة يستقبل أكثر من 5 حالات يوميا قد تحتاج إلى العلاج، ويتم إعطاؤه للمريض بحد أقصى 7 ساعات وكلما وصل المريض أسرع بعد إصابته بالجلطة كانت نسبة شفائه بالعقار أسرع.



وأوضح مصطفى مليك، أن الجلطة تحدث نتيجة انسداد شريان أو انفجار الأوعية الدموية، وقد يعانى بعض المرضى اضطرابًا مؤقتًا فى تدفق الدم إلى الدماغ، موضحا أن الفريق الطبي بقسم الأعصاب بالمستشفى على أعلى مستوى ومؤهلون للتعامل مع الجلطات وإعطاء العقار في أسرع وقت.

