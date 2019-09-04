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محافظات

تعرف على أسعار الخضر والفاكهة بالأقصر

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 01:13 م
صدى البلد
شمس يونس
شهدت أسعار بيع الفاكهة والخضار بأسواق محافظة الأقصر اليوم الأربعاء استقرارا فى الأسعار حيث سجل الموز 5 جنيهات للكيلو، والعنب البلدي 6 جنيهات للكيلو، بينما سجل كيلو التين 8 جنيهات، بينما استقر سعر الكيلو الواحد لكل من التفاح الأمريكاني والبلدي 20 جنيها، والمانجو 10 جنيهات للكيلو الواحد ، بينما سجلت قطعة الكيوي 2 جنيه، والجوافة 7 جنيهات.

وبلغ أسعار الخضر سعر الكيلو الواحد من البطاطس 6 جنيهات، والبامية 10 جنيهات للكيلو، بينما استقر سعر الكوسة على 6 جنيهات، واستقر سعر كيلو الطماطم 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الأخضر 8 جنيهات، والملوخية الخضراء 3 جنيه للربطة الواحدة، واستقر سعر الليمون ليسجل 12 جنيهات للكيلو.

أما الخيار فقد استقر سعره ليسجل 6 جنيهات للكيلو، والباذنجان البلدي الأسود والعروس سجلا 5 جنيهات للكيلو، والكزبرة الخضراء والشبت الأخضر والبقدونس سجلا جنيهًا ونصف للربطة، والبصل الأحمر والبلدي 6 جنيه للكيلو، وثوم الخزين 15 جنيهًا للكيلو الواحد.

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