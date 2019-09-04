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برلمان

حساسين: الإصلاح الاقتصادى المصرى نموذجا يحتذى به وإفريقيا ودوليا

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 12:48 م
النائب سعيد حساسين
النائب سعيد حساسين
ماجدة بدوى
أكد الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى بالقضايا التى استعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال لقائه مع كريستالينا جورجييفا، الرئيس التنفيذى للبنك الدولى والمرشحة لمنصب مدير عام صندوق النقد الدولي.

وأضاف" حساسين "، فى بيان له أصدره اليوم، أن اشادة " كريستالينا " بنجاح التجربة المصرية فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الشامل خلال السنوات الثلاث الماضية وتأكيدها ان البرنامج المصرى اصبح نموذجًا يحتذى به فى هذا المجال.

وتابع عضو مجلس النواب ، أن هذا إضافة إلى إشادة كريستالينا بتجربة مصر الملهمة مع الصندوق والتى تتم برؤية سياسية شاملة الأمر الذى يوفر ذات عناصر النجاح لخطط الصندوق المستقبلية فى أفريقيا انما هو بمثابة شهادة على نجاح مصر فى مسيرة الاصلاح الاقتصادى وان النموذج المصرى يجب ان يحتذى به فى برامج الإصلاحات الاقتصادية الإقليمية والافريقية والدولية .

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