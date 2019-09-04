الجزايرلي: انطلاق برنامج الـ 100 يوم لتطبيق أساسيات سلامة الغذاء

أعلن أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية عن تدشين الغرفة لبرنامج "الـ 100 يوم لتطبيق أساسيات سلامة الغذاء" اليوم من مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة والموجه خصيصًا إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة من أعضاء الغرفة ذلك بحضور ومشاركة د. حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتعريف المشاركين بالهيئة القومية لسلامة الغذاء وعرض سياسة واستراتيجية الهيئة ودورها الرقابي وأيضًا بالتشريعات ذات الصلة.



يأتي البرنامج في آطار خطة الغرفة لتعزيز خدماتها والدعم الفني المقدم لاعضائها علي مستوي محافظات الجمهورية ويستهدف البرنامج توعية العاملين ومديري الجودة (بقطاعي الالبان والاسماك ومنتجاتهما بعدد 3 محافظات هم البحيرة والشرقية والدقهلية) بأفضل ممارسات سلامة الغذاء وكيفية تطبيقها وكذا تحسين مهاراتهم ودعمهم للتحكم في مسببات مخاطر الغذاء، وكيفية عمل إجراءات حقيقية مفعلة ومستدامة يتم رصدها بصورة دورية للتحكم في عمليات الإنتاج ومخاطرها



وأوضح الجزايرلي أن البرنامج التدريبي والذي يستمر لمدة يومان ينقسم إلى مرحلتين هامتين: أولهما خاص ببناء القدرات ورفع كفاءة مديري الجودة لتطبيق اساسيات سلامة الغذاء لعدد (75 مصنع ) والثانية تعنى بالدعم الفني لعدد (15 مصنع )، وقد تم اختيار البدء بالمحافظات الثلاث لغزارة انتاجاتها سواء من الثروة السمكية أو الحيوانية أو الزراعية وكذلك التصنيع الزراعي لتحقيق أسرع استفادة لأكبر عدد ممكن من الشركات والمصانع العاملة في هذا القطاع الهام.



ومن الجدير بالذكر هذا البرنامج يأتي في إطار تعاون غرفة الصناعات الغذائية مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء في أطار مشروع تعزيز ريادة الأعمال وتنمية المشروعات USAID-SEED المٌمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID والمنفذ بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وشراكة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغيرة بهدف دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة نظرًا لأهميتها ودورها المحوري في دفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال تقديم الدعم لعدد من القطاعات الصناعية.

