انتخاب وزير الثقافة السعودي رئيسًا للمجموعة العربية للمتاحف

انتخبت المجموعة العربية للمتاحف "الآيكوم العربي" وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، الرئيس الفخري للآيكوم السعودي، لرئاسة المجموعة.



وتعد المجموعة العربية للمتاحف هي الممثل الرسمي للمجلس الدولي للمتاحف ICOM في المنطقة العربية، وتهتم بالمتاحف العربية وبكل مايتعلق بالتراث الثقافي.



وجاء انتخاب وزير الثقافة السعودي رئيسًا لها خلال اجتماع عقده مجلس إدارتها للدورة الجديدة (2019 - 2022) على هامش المؤتمر الدولي للمتاحف الـ25 المنعقد خلال الفترة من الأول حتى السابع من سبتمبر الجاري في مدينة كيوتو باليابان.



وكان الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان قد وافق في يوليو الماضي على قبول الرئاسة الفخرية للجنة الوطنية السعودية للمتاحف "الآيكوم السعودي" التي تأسست في أكتوبر 2015 تحت مظلة الجمعية السعودية للمحافظة على التراث.



ويحظى المؤتمر الدولي العام للمتاحف، الذي يعقد كل ثلاثة أعوام، باهتمام وبحضور عالمي كثيف حيث تتم فيه مناقشة القضايا المتعلقة بالتنمية المتحفية في أنحاء العالم، وتطوير آليات إدارة وتنمية المتاحف، بحضور الدول الأعضاء في المجلس الدولي لـ"الآيكوم"، كما يتم في المؤتمر، ترشيح وانتخاب رئيس المجلس ورؤساء اللجان الإقليمية لـ"الآيكوم".







وانطلاقًا من رؤية المملكة 2030 فقد نما الاهتمام بالمتاحف والتركيز عليها، كما أطلق صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، رؤية وتوجهات وزارة الثقافة في أواخر مارس الماضي، وجاء قطاع المتاحف كأحد أهم قطاعات الوزارة الـ 16 التي ستركز عليه جهودها وأنشطتها، كما أعلنت الوزارة عن مبادرة "المتاحف المتخصصة" ضمن 27 مبادرة تشكل الحزمة الأولى من مبادرات الوزارة.

