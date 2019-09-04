نتنياهو يلعب بالنار مع حلفاء إيران.. ماذا لو خسر؟

مع الهجمات الإسرائيلية الأخيرة ضد قوات الوكيل الإيراني في سوريا ولبنان والعراق، قام رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بتوسيع حربه ضد طهران.



كما أنه رفع سقف الصراع السري قبل الانتخابات الإسرائيلية، المقرر إجراؤها في 17 سبتمبر.



ولكن مع تبادل إسرائيل لإطلاق النار في 1 سبتمبر عبر الحدود اللبنانية مع قوات حزب الله المدعومة من إيران - وهو أول لقاء من نوعه منذ القتال بين الطرفين منذ حرب عام 2006- تزداد المخاطر حول نشوب حرب مهما صرح الطرفين بتراجعهما عن افتعالهما، طالما بقيت الأسباب، وفق ماعبرت عنه مجلة نيوزويك الأمريكية.



يحذر المحللون من أن إسرائيل وحزب الله يخاطران بالتصعيد في القتال الذي قد يندلع إلى حرب شاملة. فقد اندلع القتال الأخير عبر الحدود عندما أطلق حزب الله صواريخ مضادة للدبابات على شمال إسرائيل ، مما عجل برد من تل أبيب بغارة جوية إسرائيلية في سوريا في 24 أغسطس، أسفرت عن مقتل اثنين من قادة حزب الله.



وردت إسرائيل أيضًا بضرب معاقل حزب الله في جنوب لبنان، في حين وجه زعم ​​حزب الله صوارويخه التي أصابت مدرعة إسرائيلية ، مما تسبب في خسائر ، قال متحدث عسكري إسرائيلي عنها إن الصواريخ استهدفت سيارة إسعاف عسكرية ولم تسفر عن إصابات.



يقول نتنياهو إن الهجمات تهدف إلى إظهار أمر واضح، أن إسرائيل سترد على التهديدات الإيرانية عبر ضرب قواتها بالوكالة في أي مكان.



وتهتم إسرائيل بشكل خاص بالجهود الإيرانية لتزويد حزب الله بالتكنولوجيا اللازمة لإنتاج ترسانته من الصواريخ الموجهة بدقة والتي يمكن أن تضرب البنية التحتية العسكرية والمدنية الاستراتيجية داخل إسرائيل.



لكن المراقبين الإسرائيليين يقولون إن نتنياهو، الذي يواجه اتهامات محتملة بالرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة ، يعتمد أيضًا على الهجمات لجذب الانتباه بعيدًا عن مشاكله القانونية.



إنها لعبة خطيرة ، كما يقول المسؤولين الأمريكيين الحاليين والسابقين. يمكن للزعيم الإسرائيلي أن يشعل حربًا أوسع لا يمكن أن تغرق فقط من فرص إعادة انتخابه ، بل تعرض للخطر أيضًا القوات الأمريكية في الشرق الأوسط - وتهدد المنطقة باشتعال لايوصف، في وقت يأمل فيه الرئيس الأمريكية دونالد ترامب في الجلوس مع الرئيس الإيراني حسن روحاني للتفاوض معه على صفقة سلام.



وقال السفير الأمريكي دنيس روس، المستشار السابق لشئون الشرق الأوسط للإدارات الجمهورية والديموقراطية: "هذه الهجمات الإسرائيلية شيء يمكن أن يخرج عن السيطرة. سيكون من الحماقة الاعتقاد بأنه لا يوجد خطر، حتى لو كنت تعتقد أنه يمكنك التحكم فيها، فالحقيقة هي أن كل ما يتطلبه الأمر هو الهدف الخطأ الذي يتم ضربه ، لتشتعل الأمور وتفقد السيطرة".



الحرب ضد الوكلاء الإيرانيين محفوفة بالمخاطر، علينا أن نتذكر الخراب الواسع النطاق الذي تسببت به إسرائيل للبنية التحتية اللبنانية خلال حرب 2006.



في 24 أغسطس، أي قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الإسرائيلية ، تغيرت اللعبة وكسر نتنياهو تفاهمه الضمني مع حزب الله. لقد عزا إسرائيل الفضل في غارة جوية على مبنى في عقربا ، جنوب شرق دمشق ، والذي ادعت إسرائيل منه أن القوات الإيرانية كانت على وشك شن هجوم بدون طيار.



وقال الجيش الإسرائيلي إن المبنى كان بمثابة مخزن للطائرات بدون طيار والمتفجرات التي تم إرسالها من إيران، وهو ما أدى إلى مقتل اثنان من أعضاء حزب الله.



لكن بعد ساعات ، وقع هجوم آخر عندما أصابت طائرة بدون طيار مبنى حزب الله في بيروت.



وقال متحدث باسم حزب الله إن هناك "انفجار هائل وأضرار جسيمة" للمركز الإعلامي للحزب. سقطت طائرة بدون طيار ثانية في يد حزب الله قبل أن تنفجر حمولتها المتفجرة البالغة 12 رطلًا.



حتى الآن، لم تقل إسرائيل شيئًا عن هجوم بيروت ، لكن صحيفة هآرتس اليومية الإسرائيلية ذكرت أن الطائرات بلا طيار استهدفت جزءًا مهمًا من برنامج حزب الله الصاروخي.



وألقى زعيم حزب الله حسن نصر الله باللوم على إسرائيل في كلا الهجومين وتعهد بالانتقام. وقال "أقول للجنود الإسرائيليين على الحدود ، يجب أن تخافوا من ردنا".



ووفقًا لمسؤولين أمريكيين ، فقد أرسل وزير الخارجية مايك بومبو رسائل إلى نتنياهو ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري يحثهما فيها على ضبط النفس.



ويقول آرون ديفيد ميللر، مستشار سابق في شؤون الشرق الأوسط لستة وزراء خارجية أمريكيين: "لقد أثار نتنياهو بالفعل بعض الأمور من خلال ادعائه الفضل في بعض الهجمات الأخيرة. إنه بالتأكيد يعزز صورة نتنياهو . لكن هناك خيط رفيع جدًا بين لعب تلك اللعبة وتحويلها إلى مواجهة كبيرة مع حزب الله يمكن أن تؤدي في النهاية إلى القضاء على أي فرصة لإعادة انتخابه".



كان تبادل إطلاق النار الأخير محدودا، مما يشير إلى أن كلا الجانبين يريد تجنب حرب أوسع. لكن ربما تمهد هذه الحوادث الطريق لما قد يصبح صراعًا أوسع يمكن أن يضر بفرص إعادة انتخاب نتنياهو ويعرض القوات الأمريكية في المنطقة للخطر، ويجر الآلاف من المدنيين للموت، ويشعل صراع إيران ووكلائها في المنطقة.

