أسيوط تقيم حفلها السنوي السادس لأنشطة أندية ومكتبات الطفل

أناب اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط ، المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ لحضور الحفل السنوى السادس لأنشطة أندية ومكتبات الطفل بالجمعيات الأهلية والذي أقامته مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط على مسرح قصر ثقافة أحمد بهاء الدين بمدينة أسيوط .



جاء ذلك بحضور فاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ومصطفى أبوغدير مستشار محافظ أسيوط للجمعيات الأهلية ولفيف من القيادات التنفيذية ورؤساء مجالس إدارة وأعضاء الجمعيات الأهلية المشاركة في الاحتفالية والأطفال والشباب المشاركين.



بدأ الاحتفال بالاستماع إلى آيات من الذكر الحكيم والقرآن الكريم لأحد الأطفال المشاركين ثم كملة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والتي أشارت فيها إلى الدعم الذي يوليه الوزير المحافظ لمشروعات رعاية الأطفال والتي تنفذها الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة.



ووجه نائب المحافظ رسالة للجمعيات المشاركة في الاحتفالية داعيًا فيها الجميع لتكثيف البرامج والمشاريع التنموية والثقافية للنهوض بهم ثقافيًا وفنيًا وصقل مواهبهم وخبراتهم والاهتمام بهم وتبني المواهب الشابة لخلق جيل قادر على البناء والعطاء مشيدًا بالفقرات والعروض التي تم تقديمها خلال الاحتفالية.



وتم خلال الاحتفالية تقديم بعض العروض الفنية والموسيقية للأطفال منها أغنية " أنا ابن مصر" أوبريت جماعي ثم اغنية "لو سألتك" لمركز تأهيل الفتيات ثم استعراض "يا حمام " لدار الصفا واغنية "لو نعيش بنحب بعض" دار الحنان واغنية "دولا مين" نادى طفل البورة كما تم استعراض بعض أنشطة الجمعيات الأهلية المشاركة في الاحتفال. وفي نهاية الحفل تم تكريم الجميعات المشاركة وتسليمهم شهادات التقدير والكؤوس.