لجان لإنهاء إجراءات التقنين والتصالح فى مخالفات البناء بالفيوم

تابعت لجنة برئاسة اللواء أشرف موافي سكرتير عام المحافظة المساعد لمحافظة الفيوم، ومسئولي أملاك الدولة والجهات ذات الصلة بعض الحالات التي لم يتم تقديم ملف تقنين بصددها بإدارة أملاك الدولة والمعاينة على الطبيعة.





وتفقدت اللجنة بالمرور على بعض الحالات بقرى البيضا والعامرية وزاوية الكرادسة بمركز الفيوم.





جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ الفيوم بتكثيف حملات المتابعة للإسراع في إنهاء إجراءات التقنين والتصالح الخاصة بالبناء أو الزراعة على أراضى أملاك الدولة.





وأشار محافظ الفيوم إلى أهمية الانتهاء من إجراءات التقنين والتصالح الخاصة بأراضي أملاك الدولة فى أقرب وقتٍ ممكن، بما يتوافق مع الإجراءات التى أقرتها الدولة.



