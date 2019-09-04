فتح التظلمات لـ مسابقة الوظائف الإشرافية في تعليم أسوان

أعلن الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان عن فتح باب التظلمات لمسابقة الوظائف الإشرافية 2019/2020 وذلك اعتبارًا من اليوم الأربعاء وحتى الخميس 12 سبتمبر الجاري على أن يتم تقدم الطلبات بمكتب وكيل الوزارة بديوان المديرية.





وكانت مديرية التربية والتعليم قد قامت بالانتهاء من الاختبارات لمتقدمى الوظائف الإشرافية والمقابلات الشخصية لراغبى التجديد بجميع الوظائف الإشرافية على مستوى المديرية .





وأشار "الفيومى"، إلى أنه تم تحرى الدقة والنزاهة والشفافية الكاملة ، والالتزام بتطبيق القانون وكافة القواعد والشروط المنظمة التى ساهمت فى نجاح الاختبارات والمقابلات الشخصية على الوجه الأكمل .



