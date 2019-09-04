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فن

مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبي يكرم خالد الصاوي في دورته الـ 26

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 01:19 م
خالد صالح
خالد صالح
شيرى نبيل
يكرم مهرجان القاهرة الدولى للمسرح المعاصر والتجريبى فى دورته المقبلة الفنان خالد الصاوى لما قدمه للمسرح من أعمال ككاتب ومخرج وكممثل، كما أنه من مؤسسى تيار المسرح المستقل وأسس فرقة الحركة المسرحية التى قدمت الكثير من الأعمال المسرحية وشارك ببعضها فى دورات سابقة بمهرجان المسرح التجريبى.

من ناحية اخري يقام اليوم، الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة مساء بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية، مؤتمر إعلان تفاصيل الدورة الـ26 من مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي والمعاصر، وذلك بحضور رئيس المهرجان الدكتور سامح مهران وعدد من الفنانين، على رأسهم سيد رجب وسميرة عبد العزيز وأحمد كمال.

يشار إلى أن فعاليات مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي تنطلق يوم 10 سبتمبر وتستمر ليوم 19 من نفس الشهر.

ويشارك في الدورة الجديدة 87 عرضا من 16 دولة عربية، كما سيتم منح خمسة فنانين ميدالية التجريبي كتكريم لهم عن مسيرتهم وعطائهم للمسرح.

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مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل الدورة الـ26 لمهرجان المسرح التجريبي

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