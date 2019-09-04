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محمد الشهاوى: التنمية تحصن المجتمعات ضد التطرف والإرهاب.. فيديو

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 12:52 م
صدى البلد
توك شو
قال اللواء محمد الشهاوى، مستشار كلية القادة والأركان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى ركز على التنمية الشاملة بأفريقيا، خلال لقائه مع المرشحة لمدير عام صندوق النقد الدولى، مؤكدًا أنها تمنح الأمل للأجيال القادمة.

وأكد "الشهاوي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية "الأولى"، أن التنمية هى الأمن القومى الموجود فى أى دولة، مشيرا إلى وجودها فى كل المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعسكرية المختلفة.

وأضاف ، أن التنمية تقوم بمعالجة الأزمات التى تواجهها القارة الأفريقية،موضحا أنها تقوم بتحصين المجتمعات الأفريقية ضد التطرف والإرهاب والهجرة غير الشرعية الموجودة فيها.

وأوضح اللواء محمد الشهاوى أن  الرئيس السيسى يركز على دور المؤسسات الدولية فى إقامة المشروعات التنموية وتطوير البنية الأساسية، مضيفا أنه نظرا لثقل مركز مصر السياسى أكدت المرشحة لمدير عام صندوق النقد الدولى حرصها على اختيار ما سوف تكون الدولة الأولى للمساعد لترشيحها.

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