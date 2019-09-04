ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار جهود حل مشكلات المياه بـ 4 عزب في الفيوم

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 12:50 م
استمرار جهود حل مشكلات
استمرار جهود حل مشكلات المياه بـ 4 عزب في الفيوم
الفيوم - نبيل أبو السعود
استقبل اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، النائب منجود الهوارى عضو مجلس النواب عن دائرة مركزسنورس واهالى ٤ عزب " البرنسيسة ، القاسى، محارب بمركز طامية وعزبة الشرايع بمركز سنورس ورئيس قطاع المياه ورئيس صيانة طامية وسنورس والفنيين المسئولين عن تلك المناطق ورئيس الوحدة المحلية بكفر محفوظ ورئيس الوحدة المحلية ببنى عتمان اليوم بمكتبة بمحطة تنقية مياه الشرب بقحافة من أجل حل مشكلة مياه الشرب ونقصها بهذه المناطق .

قال اللواء هشام درة رئيس الشركة انه يتم اعادة موزانات للمحابس داخل مركز سنورس وطامية لان دور الشركة هو توصيل مياه الشرب للمواطنين وتوفيرها على مدار اليوم وان هناك عدة حلول سيتم تنفيذها اولا عمل موازنة للمحابس وتحميل المياه داخل الخطوط للتاكد من وصول مياه الشرب وذلك على مدار أسبوع وان لم تؤتى ثمارها سيتم اتخاذ حلول اخرى واعادة الوضع لسابقه مالم يكن هناك تأثيرا على عزب اخرى لأننا نريد حل المشكلة ولا نريدها تتفاقم فلا يعقل ان نحل مشكلة عزبة ونترك باقى العزب. 

وأضاف درة ان المياه غير الكهرباء فالمياه تستغرق وقتا أطول فى تحميلها داخل الخطوط حتى تصل لكل المناطق ومنازل المواطنين هذا بجانب الطبيعة الجغرافية لمحافظة الفيوم اما الكهرباء مجرد رفع السكينة تصل فورا للمواطنين.

كما طالب رئيس مجلس الادارة جموع المواطنين بالتصدى للمواطنين الذين يقومون باهدار مياه الشرب عن طريق رشها فى الشوارع هذا بجانب استحدام مياه الشرب وسرقتها لرى الاراضى الزراعية بكافة أنحاء المحافظة مما يؤثر على كميات مياه الشرب وعدم انتظام وصولها لمنازل المواطنين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القابضة تستجيب لـ مصطفى بكري على الهواء لحل أزمة انقطاع المياه بالفيوم

مياه الشرب بالفيوم تنتهي من إصلاح 841 كسرا في توصيلات المواسير

محافظ الوادى الجديد: حل مشكلة انقطاع المياه بأرض السلام

ترشيحاتنا

المرحلة الخامسة للاستبعاد من التموين.. استمرار حذف غير المستحقين بهذه الشروط

تناوليه على الريق.. مشروب خارق له 7 فوائد أبرزها نسف الدهون وحماية كليتك

بسبب مدرب برازيلي.. أزمة كبيرة لـ الخطيب ولجنة التخطيط

حقيقة إجبار أصحاب شهادات قناة السويس على الدخول في أوعية إدخارية جديدة

الحكومة توافق على قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات

اغتصب أمه والكلاب أكلته.. تفاصيل حرق جثة ساحر 4 ساعات بـ كاوتش عربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل النودلز بالفراخ .. وصفات شهية متنوعة

بتخفيض 30%.. إقبال على منافذ مستقبل وطن لمستلزمات المدارس ببورسعيد

الصيف انتهى بـ 65 إطلالة للنجمات على البحر.. من كانت الأجمل؟