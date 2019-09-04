استمرار جهود حل مشكلات المياه بـ 4 عزب في الفيوم

استقبل اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، النائب منجود الهوارى عضو مجلس النواب عن دائرة مركزسنورس واهالى ٤ عزب " البرنسيسة ، القاسى، محارب بمركز طامية وعزبة الشرايع بمركز سنورس ورئيس قطاع المياه ورئيس صيانة طامية وسنورس والفنيين المسئولين عن تلك المناطق ورئيس الوحدة المحلية بكفر محفوظ ورئيس الوحدة المحلية ببنى عتمان اليوم بمكتبة بمحطة تنقية مياه الشرب بقحافة من أجل حل مشكلة مياه الشرب ونقصها بهذه المناطق .





قال اللواء هشام درة رئيس الشركة انه يتم اعادة موزانات للمحابس داخل مركز سنورس وطامية لان دور الشركة هو توصيل مياه الشرب للمواطنين وتوفيرها على مدار اليوم وان هناك عدة حلول سيتم تنفيذها اولا عمل موازنة للمحابس وتحميل المياه داخل الخطوط للتاكد من وصول مياه الشرب وذلك على مدار أسبوع وان لم تؤتى ثمارها سيتم اتخاذ حلول اخرى واعادة الوضع لسابقه مالم يكن هناك تأثيرا على عزب اخرى لأننا نريد حل المشكلة ولا نريدها تتفاقم فلا يعقل ان نحل مشكلة عزبة ونترك باقى العزب.





وأضاف درة ان المياه غير الكهرباء فالمياه تستغرق وقتا أطول فى تحميلها داخل الخطوط حتى تصل لكل المناطق ومنازل المواطنين هذا بجانب الطبيعة الجغرافية لمحافظة الفيوم اما الكهرباء مجرد رفع السكينة تصل فورا للمواطنين.



