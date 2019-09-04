أحمد فلوكس عن بشرى: صديقة العمر والكفاح

نشر الفنان أحمد فلوكس عبر خاصية STORY على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" صورة جديدة تحتوى على مجموعة صور تجمعهما.



وكتب أحمد فلوكس على الصورة: "صديقة العمر وصديقة رحلة الكفاح".



وانفصل الفنانان أحمد فلوكس وهنا شيحة، بعد زواج دام لفترة قصيرة جدا، والذي جاء بعد عملهما سويا في مسلسل "نصيبي وقسمتك" والذي حقق نجاحًا كبيرًا جدًا من خلال كل أجزائه.

