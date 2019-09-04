مستشار المفتي: الشاب الذي يريد النكاح ليعف نفسه مُعان من الله.. فيديو

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إنه من الثلاثة الذين وردت الأدلة على عون الله لهم؛ الشاب الذي يريد النكاح ليعف نفسه والفتاة التي تريد النكاح لتعف نفسها، مستشهدًا بما رواه الإمام الترمذي عن النبي-صلى الله عليه وسلم-: "ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف".





وأضاف عاشور ، في فتوى له،أنَّ في التزوُّجِ بركة عامة لمن طلبه لتحقيق العفاف؛ قال تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النور: 32]، مشيرًا إلى ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "التمسوا الرزق بالنكاح".



