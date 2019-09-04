برلمانية تطالب بإقرار قانون جديد للأحوال الشخصية خلال دور الانعقاد الخامس

قالت النائبة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة، أنه لم يعد يخفي علي أحد عوار قوانين الأحوال الشخصية الحالية التي تتسبب في زيادة معدلات الطلاق وتؤثر علي استقرار المجتمع وعلي الصحة النفسية للأطفال.





وأكدت "ايناس "، أن قوانين الأحوال الشخصية الحالية يوجد بها عوار تشريعي كبير وهو ما أثبته حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير العدل الخاص بالرؤية، الي جانب وجود عدد كبير من القضايا المنظورة أمام القضاء حول عدد من مواد القانون الحالي والمطالبة ببطلانها؛ بالإضافة الي التعديل المقدم من الحكومة والذي تم إقراره خلال دور الإنعقاد الماضي والخاص بتغليظ العقوبة علي الأب الممتنع عن النفقة.





وأشارت وكيل لجنة الصحة، الي أن كل هذه الأمور تشير الي ضروة إقرار قانون جديد للأحوال الشخصية حيث أن القانون الحالي مهلهل وتم إدخال الكثير من التعديلات عليه خلال السنوات الماضية حتي فقد فلسفته وأصبح سببا في تفاقم المشكلات الأسرية وزيادة التناحر بين العائلات وضياع الحقوق بدلا من إعطاء كل ذي حق حقه.



