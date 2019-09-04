الحرس الثوري الإيراني يحتجز 7 قوارب صيد في خليج عمان

أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم /الأربعاء/ احتجاز سبعة قوارب صيد واعتقال 24 أجنبيا كانوا على متنها قرب ميناء جاسك في خليج عمان.



وقال الحرس الثوري - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إنه صادر 222 طنا من الأسماك كانت على متن القوارب المحتجزة.



وكانت وحدة بحرية تابعة للحرس الثوري الإيراني قد احتجزت ناقلة نفط أجنبية على متنها 700 ألف لتر من الوقود في منطقة قريبة من جزيرة فارسي، وهي جزيرة إيرانية صغيرة في الخليج.

