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رياضة

تشيلسي يزيح الستار عن قميصه الثالث في الموسم الحالي.. صور

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 01:21 م
أبراهام مهاجم تشيلسي
أبراهام مهاجم تشيلسي
إسراء أشرف
أزاح نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الأربعاء، الستار عن القميص الثالث الذي سيرتديه خلال الموسم الحالي 2019/2020.

ونشر النادي الإنجليزي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورا للطقم الثالث للفريق، والذي جاء باللون الأسود، من تصميم شركة "نايكي" العالمية.

والتقط عدد من نجوم تشيلسي الصور بالقميص الجديد، أبرزهم، تامي أبراهام وماسون مونت.

ويحتل تشيلسي المركز الحادي عشر، في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 5 نقاط، بعد خوض 4 جولات فقط.
أبراهام أبراهام
ماسون مونت ماسون مونت
أبراهام أبراهام
ماسون مونت - أبراهام ماسون مونت - أبراهام

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