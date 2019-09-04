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حوادث

تأجيل طعن العتال على تأييد انتخابات الزمالك التكميلية

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 01:23 م
صدى البلد
محمد زهير
قررت المحكمة الادارية العليا، تأجيل الطعن المقام من هاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك، على الحكم الصادر بعدم قبول دعوى وقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس إدارة النادي بالدعوة لانتخابات تكميلية خلال سبتمبر الجاري على 3 مقاعد اعتبرها المجلس شاغرة؛ لرفعها من غير ذي صفة، لجلسة 21 اكتوبر المقبل.

كان "العتال" ذكر في دعواه أمام القضاء الإداري التي حملت رقم 58949 لسنة 73 قضائية، ضرورة وقف هذه الانتخابات لما تتضمنه من مخالفة حرمان عضوين من استكمال دورتهما الانتخابية، وعدم جواز تطبيق تعديلات لائحة الزمالك في 2019 بأثر رجعى على دورة انتخابية أقيمت بلائحة سابقة، ما يعنى تنفيذ لائحتين متضاربتين في نفس الدورة الانتخابية، وعدم جواز إلغاء منصب النائب الثانى لرئيس مجلس الإدارة قبل انتهاء مدته فى 23 نوفمبر 2021.

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