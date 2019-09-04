بشري خير لجمهور البيضاء.. الزمالك يتوج بأخر 5 كؤوس بحراس مختلفين.. فيديو

بالتخصص وصل نادي الزمالك الي نهائي كأس مصر للمرة السادسة منذ 2013 لمواجهة بيراميدز يوم الأحد المقبل علي ستاد الاسكندرية.
وحصل الزمالك علي كأس مصر 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2018 بحراس مرمي مختلفين :
ويرصد لكم صدي البلد ، حراس الزمالك الذين حصلوا علي كاس مصر منذ 2013 :
كاس مصر 2013 :
كان عبد الواحد يحرس عرين مرمي الزمالك امام الجونة والتي فاز بها الابيض بنتيجة 3/0 تحت قيادة حلمي طولان عن طريق أحمد جعفر هدفين وشيكابالا هدفا
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كاس مصر 2014:
كان محمد أبو جبل المنضم حديثا لنادي الزمالك يحرس وقتها عرين القلعه البيضاء امام سموحة تحت قيادة احمد حسام "ميدو" وفاز الابيض بهدف حازم إمام فى الوقت القاتل .
كاس مصر 2015 :
كان محمود عبدالرحيم "جنش" يحرس عرين الزمالك امام غريمة التقليدي النادي الاهلي وفاز الابيض 2/0 تحت قيادة فيريرا عن طريق باسم مرسي هدفين .
كاس مصر 2016 :
كان احمد الشناوي حارس مرمي بيراميدز الحالي يحرس عرين الزمالك امام الاهلي وفاز الابيض 3/1 تحت قيادة مؤمن سليمان عن طريق باسم مرسي هدفين ومصطفي فتحي هدف وعبدالله السعيد للنادي الاهلي من ركلة جزاء .
كاس مصر 2018 :
كان محمود عبدالرحيم "جنش" يحرس عرين الزمالك امام سموحة وفاز الزمالك بركلات الجزاء 5/4 تحت قيادة خالد جلال.
كاس مصر 2019 :
اقترب محمد عواد المنضم حديثا للقلعه البيضاء من المشاركة اساسيا امام بيراميدز فى نهائي كاس مصر ليكون الحارس الرابع المختلف الذي يحرس عرين الزمالك.
ويتفوق محمود عبدالرحيم "جنش" علي جميع الحراس منذ 2013 والذي شارك مرتين فى نهائي كاس مصر وحصل علي البطولاتين عام 2015 / 2018.