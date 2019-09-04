بشري خير لجمهور البيضاء.. الزمالك يتوج بأخر 5 كؤوس بحراس مختلفين.. فيديو

بالتخصص وصل نادي الزمالك الي نهائي كأس مصر للمرة السادسة منذ 2013 لمواجهة بيراميدز يوم الأحد المقبل علي ستاد الاسكندرية.





وحصل الزمالك علي كأس مصر 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2018 بحراس مرمي مختلفين :





ويرصد لكم صدي البلد ، حراس الزمالك الذين حصلوا علي كاس مصر منذ 2013 :





كاس مصر 2013 :

كان عبد الواحد يحرس عرين مرمي الزمالك امام الجونة والتي فاز بها الابيض بنتيجة 3/0 تحت قيادة حلمي طولان عن طريق أحمد جعفر هدفين وشيكابالا هدفا