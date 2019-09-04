بإكسسوارات فضية.. أمينة خليل تتألق في أحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانة أمينة خليل متابعيها عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام"، بصورة جديدة.



وظهرت أمينة فى الصور بإطلالة ملائكية، ارتدت خلالها فستانا أبيض ،ذات الأكمام الواسعة ،والوسط المجسم .



وفاجأت متابعيها بلوك جديد، حيث اعتمدت على تسريحة الشعر الطويل، ذات اللون النحاسى ،وارتداء العديد من الاكسسوارات الفضية ،بالإضافة إلى قصة شعر جديدة منحتها مظهرا جديدا و غير تقليدي.



اكتملت إطلالتها بلمسات من المكياج الهادئ ميزت ابتسامتها .