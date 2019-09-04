بدء اجتماع مجلس العموم البريطاني بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبى

أفادت شبكة سكاي نيوز، في نبأ عاجل، ببدء اجتماع مجلس العموم البريطاني بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.



وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قد خسر، أمس الثلاثاء، أغلبية مجلس العموم البريطاني بعد انشقاق أحد النواب المحافظين، وانضمامه إلى الديمقراطيين الليبراليين.



وقال فيليب لي المحافظ المنشق إن الحكومة المحافظة تتبع سياسة مؤذية بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي "بريكست" وتتبع أساليب لا مبادئ، ما يعرض حياة البريطانيين للخطر.



وتجدر الإشارة إلى أن الديمقراطيين الليبراليين يؤيدون بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.

