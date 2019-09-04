بعد إعلان الوزراء تخصيصها إلكترونيا.. خطوات الحصول على قطعة أرض صناعية عبر الإنترنت.. ومستثمرون: خطوة مهمة نحو تذليل المعوقات أمام المستثمرين

خطوات الحصول على قطعة أرض صناعية عبر الإنترنت

مستثمرون لـ "صدى البلد":

خطوة مهمة لتذليل المعوقات الاستثمارية أمام المصنعين

طرح 31 مليون متر مربع أراض صناعية مرفقة في 3 سنوات



يستعرض "صدى البلد" خطوات الحصور على قطعة أرض صناعية عن طريق الإنترنت من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لهيئة التنمية الصناعية، وذلك بعد إعلان رئاسة الوزراء اليوم، الأربعاء، عن تخصيص الأراضي الصناعية إلكترونيا في سبيل تذليل معوقات الاستثمار أمام القطاع الصناعي في الاقتصاد المصري.



وقال المهندس مجدي غازي، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الهيئة تبدأ حاليا الإعداد لحجز الأراضي الصناعية إلكترونيا، لافتا إلى أنه من المقرر إطلاقها الأيام القادمة، لافتا إلى أن ذلك بهدف التيسير على المستثمرين ورجال الأعمال لاختيار الأراضي والتعرف على الفرص الاستثمارية والأراضي المتاحة على الخريطة الاستثمارية المصرية.



وأضاف المهندس مجدي غازي، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه سيتم توفير نحو 1000 قطعة أرض صناعية مبدئيًا، من خلال البوابة الإلكترونيا لطرح الأراضي فى الفترة التجريبية موضح عليها الفرص الاستثمارية الجاهزة للاستثمار.



عن ملامح أو كيفية حجز الأراضي إلكترونيا ينشر "صدى البلد" خطوات التعامل لحجز الأراضي إلكترونيا كالتالى:



– رجال الأعمال المصريون بالخارج والمستثمرون المحليون والأجانب يمكنهم في أي مكان بالعالم الاطلاع على خريطة الاستثمار الصناعي والفرص المتاحة إلكترونيا.



– تضم الخريطة جميع البيانات اللازمة وأسعار الأرض والمستندات المطلوبة.



– يختار المستثمر قطعة الأرض من على الخريطة إلكترونيا.



– يتقدم المستثمر على الأرض من خلال إرسال المستندات أون لاين.



– هيئة التنمية الصناعية تدرس طلب المستثمر.



– إذا تمت الموافقة على طلب المستثمر تتم دعوته للتقدم بأصول المستندات للهيئة لاستكمال باقي إجراءات التخصيص.



ولفت إلى أن الهيئة قامت بطرح 31 مليون متر مربع أراض صناعية مرفقة خلال 3 سنوات، ضمن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة للتنمية الصناعية 2020، والتي تهدف لتوفير 60 مليون متر مربع أراض مرفقة للاستثمار الصناعي.



وأوضح أن خطة الوزارة تستهدف إنشاء 13 مجمعا صناعيا للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وسيتم طرح مجمعين صناعيين، وهما مرغم 2، ومجمع البحر الأحمر قريبا على صغار المستثمرين.



من جانبه، أكد محمد حربى، رئيس غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، أن "إطلاق بوابة حجز الأراضي إلكترونيا قريبا خطوة نطالب بيها كمستثمرين، ومستعمل على تسهيل الإجراءات، وحل مشاكل طوابير حجز الأراضي، وضياع وقت المستثمر بين أروقة المكاتب المختلفة".



وقال محمد حربى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن "تلك الخطوة ستكمل إزالة معوقات إجراءات إنشاء المشاريع الاستثمارية، حيث تم حل طول مدة إصدار التراخيص بقانون التراخيص، إضافة إلى إصدار قانون الاستثمار الموحد، والذى حل نحو 95٪ من مشاكل المستثمرين، وننتظر حجز الأراضي الاستثماري إلكترونيا".



وأضاف رئيس غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات أن الصناعة والتنمية تعتبران وجهين لعمل واحدة، لذا فإن اهتمام الدولة بإزالة جميع معوقات الاستثمار الصناعى جيد، خاصة أن الصناعة تعتبر قاطرة النمو الاقتصادى.



ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم؛ لمناقشة عددٍ من الملفات الاقتصادية والقضايا ذات الأولوية، والتي تهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف قطاعات الدولة.



واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتنويه إلى أنه سيتم إطلاق منظومة تخصيص الأراضي الصناعية إلكترونيًا قريبًا، والتي تستهدف تلبية الطلب الحقيقي على تلك الأراضي، وتحقيق الاستغلال الناجح والسريع للأراضي الصناعية، والمساعدة في تحقيق أولويات الاستراتيجية الصناعية الوطنية، إلى جانب تخصيص وتسعير الأراضي للمصنعين على نحو مُعلن وشفاف وتنافسيّ، مع استبعاد سماسرة الأراضي والحد من فرص السعي إلى تحقيق ربح ريعي أو بما يسمى "تسقيع" للأراضي.



وقال الدكتور مصطفى مدبولي، في السياق ذاته، إن إطلاق هذه المنظومة يأتي في إطار اهتمام الحكومة بالصناعة، معلنًا أنه سيتم عرض خطط الدولة للتنمية الصناعية على مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة.



ولفت رئيس الوزراء إلى الجهود المبذولة في ملف فض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية المتوارثة منذ سنوات، والتي تُسبب تشوهات كثيرة، وتعد تحديًا كبيرًا أمام جهود الحكومة للنهوض بالاقتصاد الوطني، منوهًا إلى أنه سيتم قريبًا توقيع البروتوكول الخاص بحل مشكلة التشابكات بين وزارتي المالية والكهرباء، بعد نجاح الحكومة في حل مشكلة التشابكات بشأن المعاشات، مؤكدًا أن الحكومة ستواصل السعي بجهود حثيثة؛ للانتهاء من هذا الملف خلال فترة وجيزة.