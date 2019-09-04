خالد عبد الرحمن لـ صدى البلد: مليار جنيه تقديرات أولية لمخالفات الريف الأوروبي

قدرت لجنة التحقيق في فساد وزارة الزراعة غرامة تحويل نشاط شركة الريف الأوروبي من زراعي لسكني بنحو مليار جنيه كتقديرات أولية ،علي أن يتم ايداع التقرير النهائي نهاية أكتوبر المقبل.



قال المستشار خالد عبد الرحمن لـ "صدي البلد"، إن شركة الريف الأوروبي المملوكة لرجل الاعمال عبدالله سعد حصلت علي مساحة تقدر بنحو 4.5 ألف فدان من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستصلاحها زراعيا وقامت بتحويل نشاطها لمنتجعات ومشروعات سكنيه وهو مخالف للقانون.



وأضاف خالد عبد الرحمن أنه كلف بإعاة تقييم الغرامة المالية علي شركة الريف الاوربي التي قدرتها لجنة فساد وزارة الزراعة في وقت سابق بنحو ٣٥٠ مليون جنيه.



وأوضح خالد عبد الرحمن أن التقديرات الأولية للغرامة تتجاوز مليار جنيها ، ومن المقرر ان تنتهي اللجنة المختصة بالتقييم أعمالها وايداع التقرير النهائي قبل نهاية شهر أكتوبر المقبل.



ولفت إلى أنه تم وضع اسم رجل الأعمال عبدالله سعد ضمن قائمة الممنوعين من السفر لحين الانتهاء من التحقيق وحسم موقفه في القضيه .



وتعد الريف الأوروبى للتنمية الزراعية شركة مساهمة مصرية، مملوكة لرجل الأعمال عبدالله سعد، اشترت بعقد نهائى مسجل فى مايو 2005، قطعة أرض مساحتها 2105 أفدنة و16 قيراطا و15 سهما، من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بطريق الإسكندرية الصحراوي، مقابل 10.5 مليون جنيه بسعر 5 آلاف جنيه للفدان .



وبدأت الشركة عام 2008 ببيع جزءا من الأرض المملوكة لها والبناء على الأخر وتغيير نشاطها من زراعى إلى سكنى بالمخالفة للقانون .



وكشفت تحقيقات قاضي التحقيق مع صاحب الريف الأوروبي ومن خلال فحص أوراق القضية، أن التعدي لم يتوقف فقط عند حد تغيير النشاط من زراعي إلى سكني واستثماري، لكنه امتد إلى مخالفة أحكام القانون المتعلقة بإنشاء آبار الري وتشغيلها، ذلك من خلال حفر آبار وتشغيلها دون الحصول على ترخيص أو تجديد من الجهة المختصة بوزارة الري، مما ترتب عليه إهدار شديد وتبديد لمياه هذه الآبار التي تعتمد على المخزون المائي الموجود في هذه المنطقة".



كما تبين من فحص أراضي "الريف الأوروبي"، أن شركة الريف الاوربي لم تقم بإنشاء منظومة صحية للصرف الصحي داخل هذه المنتجعات التي أقامتها الشركة، و تعتمد على نظام "الطرنشات"، والذي ترتب عليه تسرب مياه الصرف الصحي مما يؤدي إي وصول هذا التسرب إلى مياه الآبار أو المخزون فيصيبها بتلوث يصعب استغلالها فيما بعد.



كما أظهرت التحقيقات عدم توفير الشركة عند بنائها لتلك المنتجعات بنية تحتية سواء من كهرباء أو منظومة مياه صرف صحي، أو مياه صالحة للشرب، وتركت لمشتري تلك الوحدات مواجهة هذه المشكلات بمفردهم، والذين يعانون معاناة كبيرة بسبب تلك الظروف الصعبة التي تسببت فيها الشركة.