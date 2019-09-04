تأجيل دعوى بطلان جميع قرارات رئيس جامعة القاهرة في حفل حماقي

قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى المقامة من المحامي محمد حامد سالم، والتي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرارات جامعة القاهرة التي أعلنها الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة على خشبة مسرح حفل الفنان الذي أقامته الجامعة في 16 إبريل الماضي، لجلسة أول ديسمبر.



وأشارت الدعوى إلى أن تلك القرارات تضمنت إعفاءكل طلاب المدن الجامعية من المصاريف خلال شهر رمضان، و منح 5% لكل طالب في البكالوريوس والليسانس لم تسعفه درجات الرأفة في التخرج



كما تضمنت القرارات إعفاء كل طالب لن يسدد المصاريف الجامعية حتى يومها من سدادها، بالإضافة إلى منح طلاب الجامعة إجازة من 25 إبريل وحتى 29 قائلًا "ماينفعش نيجي بينهم"، وأكدت أن القرارات الصادرة مخالفة للقانون، لأنه غير مُختص بإصدارها