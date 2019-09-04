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توك شو

طريقة تحضير صوص البيتزا المميز للشيف توتا مراد.. فيديو

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 02:22 م
صوص البيتزا
صوص البيتزا
توك شو
قدمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم، الأربعاء، طريقة تحضير صوص البيتزا.
وتضمنت مقادير تحضير صوص البيتزا. ما يلي:
نصف كوب صلصة طماطم
ملعقة كبيرة ثوم مفروم
ملعقة كبيرة زعتر
زيت زيتون
ملح وفلفل
سكر

ولمزيد من التفاصيل ومعرفة طريقة تحضير صوص البيتزا. خطوة بخطوة شاهدى الفيديو.

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