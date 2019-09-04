حافظ أبو سعدة يطالب بوجود مجتمع مدني حقيقي للرد على المنظمات الخارجية

طالب حافظ ابو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بضرورة وجود مجتمع مدني حقيقي قادر الرد على المنظمات الخارجية، مطالبا بفتح المجال أمام المنظمات المجتمع المدني في مصر حتى يكون هناك مصداقية للخارج نحو ما يتم اصداره.



وأضاف ابو سعدة، خلال كلمته في الملتقى السنوي الثالث عشر منظمات المجتمع المدني، أن هناك مشاكل في بعض المواد قنانون العمل الاهلى ويحتاج لتعديل بعض المواد ولكنه في مجمله جيد ومناسب، مشيرا الي انه يجب النظر خلال وضع اللائحة على تشكيل مجلس الإدارة بالنسبة لمنظمات الخارجية والتي حدد ان يكون ٢٤‰ من الأعضاء الأجانب، كذلك النظر في اللجنة المركزية المشكلة لمراقبة الجمعيات، والتي يجب تحديد أولوياتها ومهامها.



وأكد ان قانون الجمعيات الأهلية حقق بنسبه كبيرة مطالب الجمعيات الأهلية ، أتمنى أن يتبنى المجلس مبادرة لإعادة العلاقة بين المجتمع المدنى و الدولة، مشيرا إلى أن العلاقة بين المجلس و المجتمع الأهلى يجب أن تكون علاقة تساند و مشاركة، مضيفًا نحن فى حاجة أن تكون هناك بداية لعلاقة جديدة بين الدولة و المجتمع المدنى