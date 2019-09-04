انطلاق القافلة الدعوية التاسعة المشتركة بين الأزهر والأوقاف

تنطلق القافلة الدعوية التاسعة المشتركة لعلماء الأزهر والأوقاف من مقر مشيخة الأزهر الجمعة القادمة لمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية ، وتضم عشرة علماء : خمسة من علماء الأزهر الشريف وخمسة من علماء الأوقاف ، ليتحدثوا جميعا بصوت واحد حول موضوع : ” من دروس الهجرة النبوية: بناء الدولة ” ، وذلك في إطار المنهج الوسطي الذي يتبناه كل من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف لمحاربة الفكر المتطرف ، وترسيخ القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية التي دعا إليها ديننا الحنيف .



وأضافت الوزارة في بيان لها أن هذه القوافل تأتي في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف برعاية من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ووزير الأوقاف .



وحددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة اليوم الجمعة ، بعنوان «مِنْ دُرُوسِ الهِجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ: بِنَاءُ الدَّوْلَة».



وطالبت «الوزارة»، جميع الأئمة، بالالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بـضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، معربة عن ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

