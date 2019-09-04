جايكا: سنواصل الحوار للمساهمة في تحقيق التنمية الافريقية كشريك موثوق به

أعلنت هيئة التعاون الدولي اليابانية جايكا، بصفتها الهيئة المنوطة بتنفيذ المساعدات التنموية الرسمية للحكومة اليابانية، اسهامها في المجالات التالية وهي تنمية الموارد البشرية لتحسين الصناعات وذلك من خلال مبادرة ابي 3.0 (ABE) ومبادرة كايزن ودعم السيدات كرائدات للأعمال بالإضافة الي تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الابتكار من خلال عدة محاور; تحسين بيئة الاستثمار مع بنك التنمية الأفريقي، وتشجيع الشركات اليابانية الصغيرة والمتوسطة على الاستثمار، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفريقيا، وتشجيع تمويل استثمارات القطاع الخاص بالبلدان الأفريقية.



كما تساهم الهيئة في تعزيز الرعاية الصحية الشاملة (UHC) والصحة والرفاهية في إفريقيا وذلك من خلال تحسين النظافة الصحية، وتمكين الرعاية الصحية الأولية، وتحسين تغذية الأطفال من خلال "مبادرة الأمن الغذائي والتغذية في أفريقيا" (IFNA) وتأسيس مؤسسات مستقرة وموثوق بها وتعزيز الحوكمة: من خلال تنمية الموارد البشرية في القطاعات القضائية والشرطية والأمنية وغيرها.



وقالت جايكا في بيان لها : وبناء على ما تم مناقشته بين ممثلي الدول الافريقية والمنظمات الدولية وشركاء التنمية، ستواصل جايكا الحوار للمساهمة في تحقيق التنمية الافريقية كشريك موثوق به لدعم التنمية في افريقيا.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد عقد لقاء مع رئيس الوزراء الياباني شينزو ابي في 28 أغسطس على هامش قمة التيكاد7، حيث أعلن الزعيمان عن تعزيز التعاون لتحقيق التنمية الافريقية في اطار برنامج التعاون الثلاثي الياباني المصري، مؤكدين عزمهم على زيادة عدد المنح الدراسية في الجامعة المصرية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST) لتشمل 150 طالبا أفريقيا في الدراسات العليا بالتعاون بين مصر واليابان.



واستعرض الجانبان أيضا عدد من الملفات الثنائية المتعلقة بالتقدم الذي تشهده العلاقات المصرية اليابانية، والتعاون بين البلدين في مجالات التعليم الأساسي والتعليم العالي والثقافة والتكنولوجيا والطاقة والنقل، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع بناء المتحف المصري الكبير.



وفي نفس اليوم، التقى الرئيس السيسي برئيس هيئة التعاون الدولي اليابانية، شينتشي كيتاوكا ، حيث أعرب الرئيس عن امتنانه لتعاون جايكا في مختلف المجالات، وخاصة في مجال التعليم المتمثل في كل من المدارس المصرية اليابانية والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، كذلك مجال السياحة من خلال التعاون في انشاء المتحف المصري الكبير، وأيضا التعاون في قطاع الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة الى التعاون في قطاع النقل من خلال تنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو الانفاق، وقد اتفق الطرفين على استمرار التعاون في شتي المجالات متضمنة قطاع الصرف الصحي.



وشهد الرئيس السيسي توقيع مذكرة تعاون بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وهيئة التعاون الدولي اليابانية، وذلك لتجديد التزام الطرفين بالتعاون الثلاثي وتحقيق التنمية الافريقية، بجانب تعزيز التعاون بين مصر واليابان وأفريقيا في تعميق وترسيخ التواصل الانساني وزيادة تبادل الخبرات لتحقيق الاستفادة لجميع الاطراف.



ويشار الي انه مؤتمر التيكاد 7 قد عقد في 28 أغسطس في يوكوهاما بعنوان "تحقيق تقدم في أفريقيا، من خلال الشعب والتكنولوجيا والابتكار"، حيث شارك عدد كبير من رؤساء الدول في مؤتمر التيكاد، بمشاركة 53 دول افريقية، وبحضور رئيس الوزراء الياباني شينزو ابي و42 مسئول أفريقي رفيع المستوي.



وفى النهاية أقرت الدول المشاركة أعلان يوكوهاما في 30 أغسطس.