خاصية جديدة في ساعة آبل الذكية لتحسين جودة النوم لدى المستخدمين

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير نقلته عن موقع "9to5Mac" التقني إن شركة "آبل" تعمل حاليًا على تطوير خاصية جديدة من أجل ساعتها الذكية "Apple Watch"، وهي خاصية "sleep tracking" أو "تتبع النوم"، مشيرة إلى أن الشركة تهدف من خلال هذه الخطوة إلى تحسين جودة النوم لدى مستخدميها.



وفي السياق ذاته، أفاد تقرير نشره موقع "The Verge" التقني بأن هذه الخاصية يطلق عليها اسم "Time in Bed tracking"، في حين أن الاسم الكودي الخاص بها داخل الشركة هو "Burrito".



ومن المقرر أن تستخدم هذه الخاصية أجهزة استشعار متعددة موجودة في الساعة من أجل تتبع جودة النوم ومعدل ضربات القلب ومستويات الضوضاء والحركة لدى المستخدمين الذين يرتدون ساعة "آبل" الذكية وقت النوم؛ وسوف يتم بعد ذلك تحليل تلك البيانات وعرضها على المستخدمين عن طريق تطبيق "Health" وكذلك عن طريق تطبيق جديد خاص بالنوم لم يتم كشف النقاب عنه بعد.



وإلى جانب الخاصية الجديدة الخاصة بتتبع جودة النوم، فمن الممكن أن تضيف شركة "آبل" تعديلات جديدة على طريقة عمل المنبهات وأيضًا على خاصية "عدم الإزعاج"، فعلى سبيل المثال، في حال استيقظ المستخدم مبكرًا وبدأ في التحرك واستخدام ساعته الذكية قبل الموعد المحدد للمنبه، فسوف تقوم الساعة بإيقاف تشغيل المنبه أوتوماتيكيًا.



الجدير بالذكر أنه لم يتضح إذا ما كانت تلك الخواص الجديدة ستكون متوفرة على كافة ساعات "آبل" الذكية، أم أنه سيتم تحميلها فقط على الأجهزة الحديثة، التي يمكن أن يتم الكشف عنها خلال هذا الشهر.